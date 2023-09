Lula anuncia empréstimo de R$ 1 bilhão do BNDES para a recuperação do RS

Lula e Alckmin anunciam ações para o Rio Grande do Sul após ciclone - (crédito: Reprodução / Redes Sociais) Ingrid Soares

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou na noite desta terça-feira (12/9) o empréstimo de R$ R$ 1 bilhão por meio do BNDES e a liberação de FGTS para o Rio Grande do Sul. O anúncio ocorreu após reunião interministerial sobre a recuperação do Vale do Taquari (RS) ocorrida no Palácio da Alvorada.



"Eu e o companheiro Alckmin acabamos de fazer uma reunião com a comissão que foi criada para tratar dos problemas do RS. Além dos 740 milhões anunciados no domingo, tomamos a decisão agora de fazer uma concessão de empréstimo do BNDES de R$ 1 bilhão para ajudar a recuperar a economia de todas as cidades e, ao mesmo tempo, a liberação de R$ 600 mi do Fundo de Garantia para atender 354 mil trabalhadores que tem fundo de garantia", apontou.

Era esperado que Lula anunciasse visita ao estado, o que não ocorreu. Porém, o presidente prometeu que "o governo federal não faltará no atendimento das necessidade do povo da região".

"Essas são algumas medidas que vamos tomar agora. Já posso anunciar a vocês, e, ao mesmo tempo, vamos continuar acompanhando — porque está chovendo ainda. Certamente vamos ter muito mais informações. Na medida que for acontecendo as coisas nós vamos tomando as decisões. O que eu posso garantir ao povo do Rio Grande do Sul, ao povo da região que foi prejudicada pela chuva é que o governo federal não faltará no atendimento das necessidade do povo da região. Seja pequeno e médio empresário, sejam moradores, pessoas que perderam a casa. Nós vamos cuidar do povo com muito carinho porque o povo não pode sofrer do jeito que está sofrendo", concluiu em vídeo divulgado.

Presidente Lula e o vice-presidente, @geraldoalckmin, anunciam novas medidas para o Rio Grande do Sul após reunião interministerial.#EquipeLula



???? @ricardostuckert pic.twitter.com/KCj7j6s1sF — Lula (@LulaOficial) September 12, 2023

Participaram da reunião o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros José Múcio (Defesa), Rui Costa (Casa Civil), Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Marina Silva (Meio Ambiente), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Márcio Macedo (Secretaria Geral), Paulo Pimenta (Secom), Jader Filho (Cidades), Waldez Goés (MIDR), Juscelino Filho (Comunicações), Nísia Trindade (Saúde), Fernando Haddad (Fazenda), Rita Serrano (Caixa), Edegar Pretto (Conab) e Nelson Barbosa (BNDES).

Subiu para 47 o número de mortos em decorrência do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, segundo o balanço divulgado na manhã desta terça-feira (12/9) pela Defesa Civil do estado. O último óbito foi registrado no município de Colinas, que já conta com duas mortes até o momento. A Defesa Civil informou que 3.130 pessoas foram resgatadas até o momento. Há 4.794 desabrigados e 20.517 desalojados, além de 925 feridos.

No domingo passado, o governo federal anunciou um repasse de R$ 741 milhões em recursos para as cidades atingidas. No último dia 10, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), esteve no Rio Grande do Sul acompanhado de oito ministros, para visitar cidades atingidas pelas enchentes causadas pela passagem de um ciclone extratropical.

Já Lula tem sido sido criticado por não ter visitado o estado. Ele retornou da Índia na madrugada desta terça. Em Nova Déli, participou das reuniões do G20, que reúne as maiores economias do mundo.