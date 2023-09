"Lula tem uma visão distorcida e capacitista", diz Mara Gabrilli

A senadora Mara Gabrilli criticou, nesta terça-feira (26), a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que mais cedo afirmou que os eleitores não o verão "de andador e muleta". O chefe do Executivo afirmou que o fotógrafo oficial afirmou que não iria registrar imagens dele após o procedimento cirúrgico que ele vai realizar no próximo dia 29, pois, os apoiadores sempre iriam lhe ver "bonito".

"O Stuckert não quer que eu ande de andador. 'Não vou filmar você de andador'. Então, significa que vocês não vão me ver de andador, vocês não vão me ver de muleta. Vocês vão me ver sempre bonito como se eu não tivesse sequer operado", disse Lula.

As declarações geraram reações nas redes sociais. Para a senadora, as declarações do presidente prejudicam a luta de pessoas com deficiência contra o preconceito.Lula tem uma visão distorcida e capacitista sobre as pessoas com deficiência. Caminhar, seja com andador, muleta ou cadeira de rodas não enfeia ninguém, tampouco subtrai o potencial do ser humano", escreveu a parlamentar, que é cadeirante.

"E ainda demonstra o quanto essa pessoa deve lutar para conseguir exercer cidadania", completou. O petista de 77 anos fará uma artroplastia total do quadril, no lado direito do corpo, para o tratamento de uma artrose.

"Eu vou ter que ter um pouco de cuidado porque a operação parece simples, mas a recuperação, a fisioterapia e a dedicação, o tratamento, é fundamental. Então, eu vou me cuidar com muito carinho. Estou muito otimista", apontou.