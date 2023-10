Janja organiza missa em homenagem ao Círio de Nazaré no Alvorada

A primeira dama Rosângela da Silva, a Janja, organizou uma missa, neste domingo (8/10) no Palácio da Alvorada, em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, celebrada pelo cardeal Raymundo Damasceno. A ocasião coincide com o Círio de Nazaré, em Belém (PA), uma das maiores festas religiosas do mundo que acontece todo segundo domingo de outubro.



“Domingo de muitas bênçãos e muita gratidão por aqui. Como não conseguimos estar no Círio de Nazaré este ano, em Belém, hoje celebramos na Capela do Alvorada uma missa em homenagem à Nazinha”, escreveu Janja no X (antigo Twitter). “Conduzida pelo Cardeal Raymundo Damasceno Assis, a celebração foi um momento especial para agradecer por todas as graças alcançadas no último ano e pela plena recuperação do meu marido e nosso presidente Lula. Muito obrigada ao Cardeal Damasceno por celebrar conosco este momento. Que sigamos sempre protegidas e protegidos pelo manto sagrado de Nossa Senhora de Nazaré”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se recupera de dois procedimentos cirúrgicos: um para corrigir uma artrose na articulação entre o fêmur e a bacia, chamado de artroplastia total de quadril, e outro nas pálpebras.

A primeira dama relembrou com imagens, em outra postagem, da última vez que esteve na capital paraense para acompanhar a procissão. “Acompanhando de longe as celebrações do Círio de Nazaré, que acontece nesse fim de semana em Belém, e relembrando a emoção de ter vivenciado tão de perto a força de Nossa Senhora de Nazaré. Muito grata à Nazinha pela proteção de seu manto sagrado, que segue conosco nessa caminhada”.

Janja e Lula presentearam o papa Francisco, durante visita ao Vaticano em junho, com uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré e, na ocasião, o convidaram a participar das festividades do Círio.

