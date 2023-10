Governo de Israel sugeriu ao Brasil preferência por uso de voos comerciais

Em reunião entre diplomatas brasileiros com o governo de Israel em Tel Aviv, as autoridades do Brasil ouviram dos israelenses a sugestão de que seja usado o maior volume possível de voos comerciais para o retorno dos brasileiros que desejarem deixar Israel e a Palestina nesse momento.

Não há, contudo, restrições do governo de Israel ao uso dos aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) para a repatriação dos quase dois mil brasileiros que se inscreveram para deixar aquele país após os ataques do Hamas. O pedido de Israel ao Brasil tem relação com medidas de segurança, e tem sido feito a outros países interessados em retirar seus nacionais de Israel.

O primeiro voo com brasileiros no avião KC-30 sairá nesta terça-feira (10/10), daqui a algumas horas, de Tel Aviv, no aeroporto internacional Ben Gurion. Ao todo, 1.744 brasileiros se inscreveram para retornar nas aeronaves do governo e mais da metade, 55% deles, são turistas.

Primeiro avião da FAB que vai trazer brasileiros chega a Israel (foto: Reprodução)

Desde o início dos ataques, companhias aéreas de todo o mundo, Brasil incluído, cancelaram voos para Israel. A FAB envia na tarde de hoje a terceira aeronave para repatriar brasileiros que estão em Israel e na Palestina, dando sequência a missão Operação Voltando em Paz. O destino inicial é Roma, de onde o avião seguirá para Israel.