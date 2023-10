Rita Serrano, demitida do cargo de presidente da Caixa Econômica Federal, publicou nesta quinta-feira (26/10) um artigo no qual se despede do cargo e destaca feitos da gestão, que durou dez meses. Ela destacou que "ser mulher em espaços de poder é algo sempre desafiador", e disse esperar deixar como legado o combate a misoginia.

Rita foi demitida para dar espaço a Carlos Vieira Fernandes, indicado do Centrão. O banco público foi usado como moeda de troca para aumentar a base de apoio do governo federal no Congresso. Ela foi a terceira mulher derrubada do alto escalão do governo, até agora, para dar espaço a homens do Centrão.

"Ser mulher em espaços de poder é algo sempre desafiador. Não foi fácil ver meu nome exposto durante meses à fio na imprensa. Espero deixar como legado a mensagem de que é preciso enfrentar a misoginia, de que é possível uma empregada de carreira ser presidente de um grande banco e entregar resultados, de que é possível ter um banco público eficiente e íntegro, de que é necessário e urgente pensar em outra forma de fazer política e ter relações humanizadas no trabalho", escreveu Rita no artigo, publicado no site oficial e divulgado nas redes sociais.

Servidora de carreira, ela disse que volta a ser bancária, com orgulho, e agradeceu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por sua indicação ao cargo, frisando que foi uma honra ter participado de seu governo. Sem citar nomes, a ex-presidente também relembrou os casos de assédio moral e sexual envolvendo o também ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

"Esses episódios, além de deixarem graves cicatrizes coletivas e pessoais, afetaram os negócios e impactaram a boa governança do banco, período marcado por alta rotatividade nos cargos de direção", disse Rita.



O artigo de despedida traz uma série de medidas tomadas na gestão dela, comparando-as com as gestões passadas do banco. O lucro líquido da estatal, por exemplo, aumento 3,2% no primeiro semestre de 2023 em comparação ao mesmo período de 2022. Do segundo semestre deste ano para o primeiro, o crescimento também foi de 33,5%.

Rita Serrano também destacou o programa de modernização digital da Caixa, os créditos concedidos para a agricultura, infraestrutura, moradia e empreendedores, e as medidas para aumentar a representatividade entre os servidores.

"Demos um salto de qualidade na discussão da diversidade, tornando-nos uma das poucas grandes empresas do Brasil e do mundo a ter maioria de mulheres na alta administração. Retomamos relações com entidades sindicais, respeitando o processo de livre negociação e democracia", frisou Rita.