Michelle Bolsonaro lidera pesquisa por vaga no Senado em cassação de Moro

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou, nesta quinta-feira (26/10), um segundo levantamento em que mostra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) como favorita para a cadeira no Senado que pode ser aberta com uma cassação do senador Sergio Moro (União-PR). Mesmo sem domicílio eleitoral no estado, a presidente do PL Mulher figura com 35,7% das intenções de voto em uma pesquisa estimulada.



A ação contra Moro no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) é movida pelo partido da ex-primeira-dama e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo PT. A legenda da direita alega irregularidades nos gastos de campanha quando o ex-juiz lança a sua candidatura à Presidência da República pelo Podemos e depois migra para o União Brasil para concorrer ao Senado, enquanto o partido de esquerda cita "inúmeras ilicitudes" e "movimentações financeiras suspeitas".



Com uma possível cassação, novas eleições seriam convocadas pela cadeira e tem estimulado articulações dentro das legendas. Outro nomes importantes em Brasília figuram na disputa, como o ex-governador Alvaro Dias (Podemos), que possui a preferência de 24,4% do eleitorado, e da deputada federal e ex-senadora Gleisi Hoffmann (PT), com 16,2%



A mulher de Sergio Moro, deputada federal Rosângela Moro (União-SP), figura na pesquisa com 7,4% das intenções de votos, mas também não possui domicílio eleitoral no Paraná. As impossibilidades das candidatura das ex-primeira-dama e da parlamentar do União Brasil também são um cenário da pesquisa.



Sem as duas possíveis candidatas, Alvaro Dias (34,4%) e Gleisi Hoffmann (16,7%) são os favoritos para a disputa. Também aparecem bem posicionados o deputado Paulo Martins (PL-PR) com 14,3% e o ex-ministro Ricardo Barros (PP) com 9,1%.



A pesquisa ouviu 1.556 eleitores do Paraná de 19 a 23 de outubro, com margem de erro de 2,5 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Gostou da matéria? Escolha como acompanhar as principais notícias do Correio: Receba notícias no WhatsApp Receba notícias no Telegram Dê a sua opinião! O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores pelo e-mail sredat.df@dabr.com.br