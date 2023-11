A Advocacia-Geral da União (AGU) ingressou nesta quinta-feira (23/11), na Justiça Federal do Distrito Federal, com uma ação civil pública para cobrar dos bolsonaristas que tentaram explodir um caminhão-tanque no Aeroporto de Brasília uma indenização de R$ 15 milhões. A AGU justifica o pedido como uma reparação pelo dano moral coletivo causado pela ação dos envolvidos na ofensa à democracia e à segurança aeroportuária.

Wellington Macedo de Souza, George Washington de Oliveira Souza e Alan Diego dos Santos Rodrigues, presos atualmente presos no complexo penitenciário da Papuda, além de condenados na ação penal, agora vão responder a essa nova ação civil indenizatória movida pela União.

Conforme a AGU, “além de colocar em risco a vida, a integridade física e o patrimônio de terceiros no dia 24/12/22, véspera de Natal — data em que a circulação de pessoas e bens em aeroportos de todo o país é mais intensa — os três extremistas agiram com o objetivo de causar tamanha comoção social que desencadeasse a decretação de estado de sítio e intervenção militar, de modo a impedir o então presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, de assumir o cargo — afrontando, desta forma, um valor fundamental da sociedade brasileira: a própria democracia”, diz o órgão em nota.

O procurador-geral da União, Marcelo Eugênio Feitosa Almeida, aponta que, “a ação visa dar concretude a evidências reunidas no relatório da CPMI do 8 de janeiro e consolidar uma cultura institucional de democracia defensiva no Brasil”, aponta.

Para outro procurador envolvido no caso, Carlos Lima, “os graves fatos ocorridos no dia 24 de dezembro de 23, merecem exemplar punição pelo ordenamento jurídico, para que eventos semelhantes nunca mais voltem a acontecer”, diz o advogado.