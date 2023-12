Alckmin promete falar com Lira para aprovar Novo Ensino Médio

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse nesta quinta-feira (28/12) que vai conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para defender a aprovação do projeto do Novo Ensino Médio, que aguarda a avaliação do parlamento. Alckmin ressaltou aos jornalistas as qualidades da proposta, após se reunir com o ministro da Educação, Camilo Santana.

Garantindo que deve se reunir com Lira e com o deputado Mendonça Filho (União-PE), relator da proposta na Câmara, para conversar sobre a importância do projeto do ensino médio, Haddad acredita que a proposta pode ser aprovada no legislativo ainda no começo do próximo ano. “Vou conversar com o presidente Lira, acho que é uma boa proposta. Vou conversar com o relator, o Mendonça Filho para a gente poder avançar nesta lei”, disse.

“Eu sou do tempo em que quando se entrava no primeiro ano do ensino médio e já se escolhia científico, clássico ou normal. Mas um aluno no primeiro ano ainda não tem essa capacidade de escolher. Então a proposta do ministro Camilo Santana está correta, ele vai preservar 2.400 horas na base e mais 600 horas para o ensino da área em que a pessoa gosta mais. No técnico serão 1.800 na grade básica e mais 1.200 na técnica e ele sai com dois diplomas, com o do técnico e o do ensino médio. Pode tanto trabalhar como fazer a faculdade”, disse o vice-presidente.

Para o vice-presidente, a área que apresentou mais problemas no governo anterior, de Jair Bolsonaro (PL), foi exatamente a educação. “A educação foi uma das áreas que o governo anterior mais retrocedeu. Com uma proposta de voltar para o passado com a criança estudando em casa, é fundamental que a criança esteja na escola”, disse Alckmin. O vice-presidente também afirmou que o ano foi de avanços na área do ministro Camilo Santana, titular da pasta.