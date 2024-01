8 de janeiro: veja cronologia dos fatos no dia dos atos antidemocraticos

Há um ano, um grupo formado por cerca de 3 mil extremistas invadiu e depredou as sedes dos Três Poderes, em Brasília. Ao todo, o prejuízo material é calculado em mais de R$ 20 milhões. Uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito foi formada no Congresso e uma CPI na Câmara Legislativa do DF para investigar os fatos. Mais de 2,1 mil pessoas foram presas. De acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF), até o momento 30 foram condenados por participação nos atos golpistas.

Para ajudar a entender o que aconteceu naquele dia, o Correio preparou uma linha do tempo com a cronologia daquele domingo. A reconstituição foi feita com dados do relatório final da CPMI do 8 de janeiro e de matérias publicadas na imprensa.