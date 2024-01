Reuniões do G20 retornam na semana que vem; confira calendário

As reuniões dos grupos de trabalho (GT) e das forças-tarefa (FT) do G20 retornam na próxima sexta-feira (12/1). Os encontros darão sequência às reuniões das trilhas de Sherpas e de Finanças, ocorridas em dezembro, em Brasília.

Segundo o Itamaraty, essas primeiras reuniões têm caráter de alinhamento dos objetivos da presidência brasileira aos temas centrais que compõem a agenda de cada um dos grupos, bem como de apresentação dos representantes dos países e uniões membros dos respectivos fóruns.

Até fevereiro, serão 19 reuniões de GT e FT, todas por videoconferência. A base para essas reuniões é Brasília, em estrutura concebida especialmente para as atividades relacionadas à presidência brasileira do G20.

Os GTs que se reúnem ainda em janeiro são: Economia Global, Empoderamento de Mulheres, Desenvolvimento, Arquitetura Financeira Global, Comércio e Investimentos, Sustentabilidade Climática e Ambiental e Economia Digital. Em fevereiro, é o momento dos encontros dos GTs de Infraestrutura, Finanças Sustentáveis, Educação, Pesquisa e Inovação, Agricultura, Transições Energéticas, Emprego, Saúde, Redução de Riscos e Desastres e Turismo.

Já a partir de 21 de fevereiro, as reuniões presenciais voltam à agenda, com caráter ministerial ou vice-ministerial. Serão três no segundo mês do ano: reunião de Chanceleres no Rio de Janeiro (RJ), nos dias 21 e 22, reunião de Deputies de Finanças e Bancos Centrais, nos dias 26 e 27, e Ministerial de Finanças e Bancos Centrais, nos dias 28 e 29, ambas em São Paulo. Enquanto a reunião de chanceleres integra os trabalhos da Trilha de Sherpas, as últimas duas estão na Trilha de Finanças.

Na presidência, o Brasil terá a responsabilidade de organizar encontros temáticos e setoriais entre os países do grupo. Neste ano, o Rio de Janeiro receberá a 19ª Cúpula do G20, marcada para 18 e 19 de novembro de 2024, com a presença dos chefes de Estado e governo dos países-membros.