Ana Hickamnn acusa o ex de tentar "coagi-la" com pedido de prisão

O imbróglio envolvendo a conturbada separação entre Ana Hickmann e o empresário Alexandre Correa parece estar longe de terminar. Após darem entrada no divórcio e recorreram à Justiça para definir a guarda do filho de 9 anos, agora, os dois trocam acusações mútuas. A começar pelo empresário, que exigiu a prisão da apresentadora na Justiça.

Ana, por sua vez, emitiu um comunicado, através de sua assessoria de imprensa, negando a acusação do ex-marido e afirmando que esta seria uma tentativa dele de "desgastar" sua imagem e, ao mesmo tempo, tentar coagi-la.

"No caso de Ana Hickmann, não existe embasamento para acusação, já que todas as visitas estão sendo cumpridas rigorosamente e os advogados disponíveis para as tratativas. Não há possibilidade de prisão, nem prática que configure crime. Trata-se de uma tentativa de desgastar a imagem da apresentadora, com o intuito de coagi-la", afirma a nota enviada à imprensa.



















Segundo a defesa de Alexandre Correa, Ana Hickmann teria impedido que o filho passasse um período das férias escolares com o pai, conforme decisão judicial. O advogado do empresário alega que foi determinado em juízo que o menino deveria ficar com o empresário entre os dias 3 e 10 de janeiro, sendo retirado às 9h e devolvido às 18h por intermédio dos avós paternos da criança.

Contudo, a defesa dele alega que Ana Hickmann permitiu apenas um encontro rápido entre pai e filho para um lanche durante a tarde. Na ocasião, ela teria alegado que viajaria para a praia com amigos e levaria o menino junto. O empresário tentou chamar a polícia e o Conselho Tutelar para denunciar o descumprimento da decisão judicial em flagrante, mas não conseguiu completar a ligação.

Veja o comunicado de Ana Hickmann na íntegra:

"Em casos de violência doméstica, agressores se apropriam da Lei 12.318/2010, sobre alienação parental, para coagir psicologicamente a vítima. No caso de Ana Hickmann, não existe embasamento para acusação, já que todas as visitas estão sendo cumpridas rigorosamente e os advogados disponíveis para as tratativas.



Desde 16/11/23, Ana Hickmann é a única com poderes administrativos na Hickmann Serviços Ltda, além de ser a sócia majoritária, cabendo apenas a ela qualquer tipo de ato. Alexandre Correa não tem competência jurídica para tratar sobre as dívidas que adquiriu enquanto administrador da empresa, sem o conhecimento da apresentadora.

A reestruturação e a auditoria estão sendo conduzidas por empresa profissional contratada por Ana Hickmann, que está empenhada em resolver o que lhe cabe o quanto antes.

O caso está sendo tratado juridicamente e Ana Hickmann confia totalmente na condução da justiça".

