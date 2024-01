Agnaldo Liz é o novo técnico do Paranoá para a disputa do Candangão

O Paranoá está de treinador novo. A nove dias da estreia no Candangão 2024, no próximo domingo (14/1), no clássico contra o Capital, a equipe será comandada pelo catarinense Agnaldo Liz, conforme anúncio realizado nesta sexta-feira (5/1).

O novo comandante, de 55 anos, chega para substituir Augusto César, contratado em novembro passado, cujo desligamento também foi anunciado nesta sexta-feira. Por meio das redes sociais, o Sucuri deu as boas vindas ao novo treinador, além de descrevê-lo brevemente para a própria torcida.

"O Paranoá Esporte Clube tem o prazer de anunciar Agnaldo Liz como o novo técnico da equipe. Essa contratação marca um novo capítulo em nossa jornada contínua em busca de excelência e sucesso no futebol", colocou o clube.

Em relação à saída de Augusto, o clube coloca a decisão como um "comum acordo". "O Paranoá Esporte Clube anuncia oficialmente a saída do técnico Augusto César do comando técnico da equipe. A decisão, tomada em comum acordo, reflete o compromisso mútuo do clube e do treinador com o melhor para ambas as partes", anunciou a equipe.

Apesar de viver a primeira experiência como técnico na capital federal, o futebol candango passa longe de ser um contexto novo para Agnaldo. O atual comandante, ainda como jogador profissional, integrou a equipe do Brasiliense em 2001, na primeira participação da equipe no Candangão. Lá, foi vice-campeão candango ao lado de nomes como Weldon, Rafael Jaques e Valdenir.

Além disso, acumula vasta experiência, tanto como técnico, quanto dentro dos gramados. Como jogador, o ex-defensor atuou ao lado de Romário, no Flamengo, em 1995 e 1996, além de ter conquistado a Libertadores e a Copa do Brasil como atleta do Palmeiras, em 1999 e 1998, respectivamente. Quatro anos antes, em 1994, conquistou outra copa nacional, dessa vez pelo Grêmio.

Como treinador, passou por diversas equipes. A maioria, de menos expressão em relação às equipes por onde esteve como jogador. Como destaque, ficaram as passagens por Vitória, da Bahia, e Sampaio Corrêa, do Maranhão. Entre experiências repetidas e inéditas, a oportunidade no Paranoá será o 34º trabalho na carreira de Agnaldo como treinador.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

