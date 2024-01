Lula deve anunciar Lewandowski como ministro da Justiça nos próximos dias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar, até o fim desta semana, o nome do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski como novo ministro da Justiça e Segurança Pública.

Segundo fontes consultadas pelo Correio, a previsão é de que o atual titular da pasta, Flávio Dino, oficialize sua saída do cargo na sexta-feira e, logo em seguida, Lula confirme o convite a Lewandowski.

Dino, por sua vez, auxiliará o sucessor na transição e, na segunda quinzena de fevereiro, assumirá a cadeira de ministro do STF.

Na segunda-feira, Lewandowski se reuniu com Lula para discutir os detalhes do convite. O ponto de desacordo é em relação ao cargo de secretário-executivo da Justiça. O ministro aposentado do STF quer autonomia para nomear uma pessoa de sua confiança. O presidente, por sua vez, tem interesse em manter o atual ocupante da função, Ricardo Cappelli.

No evento de segunda-feira — Democracia Inabalada, que marcou um ano dos atos golpistas —, Dino reforçou que Lula deve apontar seu sucessor até o fim da semana.

"O presidente Lula tem uma grande experiência política e administrativa, e é claro que ele está fazendo uma escolha cuidadosa. Creio que, nesta semana, essa transição se conclui", comentou. "Espero que até o fim desta semana o presidente possa chegar à sua escolha, e qualquer que seja o homem ou a mulher escolhido pelo presidente, terá em mim toda a transparência para mostrar os programas, projetos, as informações, para que haja o principal, que é o serviço de Justiça, de Segurança Pública mais eficiente", frisou Dino

Aposentadoria

Lewandowski se aposentou em abril do ano passado porque completou 75 anos — idade máxima para ocupar uma cadeira na Corte. Ele entrou no Supremo em 2006, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e foi sucedido pelo advogado Cristiano Zanin.

Citado para ocupar o Ministério da Justiça, o advogado do Prerrogativas Marco Aurélio Carvalho apontou: "Eu acho que vai ser o Lewandowski (ministro). Se for, tem nosso apoio", disse à reportagem.