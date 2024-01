Partido da Mulher Brasileira é reativado no interior de Minas Gerais

Após três anos inativo em Uberaba, no Triângulo Mineiro, o Partido da Mulher Brasileira (PMB) foi reativado na cidade, no início deste ano, por mulheres do alto escalão da prefeitura municipal.



A coordenadora de Políticas Públicas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Anna Andrade, assumiu a presidência do partido no dia 5 de janeiro, e ficará na liderança da sigla por um ano.



Anna Andrade destacou que os motivos da reativação do PMB, em Uberaba, após três anos inativo, foram justamente por perceber que é necessário ter mais lideranças femininas na cidade.

“Ter mulheres ocupando mais espaços de poder e decisão e engajar mulheres politicamente. A participação feminina na política é muito tímida, ainda. Pensamos em motivar as mulheres para ocuparem esses espaços”, ressaltou a presidente do PMB de Uberaba.

"Nossas ações prioritárias serão: mobilizar as mulheres, capacitar e incentivar elas a ocupar os espaços políticos”, adiantou.



PMB foi fundado há 15 anos

O Partido da Mulher Brasileira (PMB) é um partido político brasileiro de centro-direita e foi fundado em 2008, sendo que obteve registro definitivo pelo Tribunal Superior Eleitoral(TSE) em 29 de setembro de 2015, adotando o número eleitoral 35.



O partido foi fundado por uma mulher, a nordestina e militante social Suêd Haidar. Atualmente, o PMB tem 21 deputados na Câmara: apenas um deles de Minas Gerais, a deputada federal, de Lavras, Dâmina Pereira.