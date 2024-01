Dino diz que retorna ao Senado dia 1º de fevereiro e depois toma posse no STF

O ministro Flávio Dino, que está nas últimas horas como ministro da Justiça, afirmou que vai retornar ao Senado no dia 1º de fevereiro. Ele vai realizar suas últimas atividades no parlamento e no dia 22 de fevereiro tomará posse no Supremo Tribunal Federal (STF), como novo ministro da corte.

Dino anunciou o cronograma de suas atividades pelas redes sociais, ao parabenizar o novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ministro aposentado do Supremo e escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar a pasta suceder Dino.

Dino afirmou que ficou feliz com a escolha feita pelo chefe do Executivo. "Feliz em ser sucedido pelo ministro Ricardo Lewandowski, um professor pelo qual tenho estima e admiração. Desejo sorte e sucesso. Teremos 20 dias de transição, ao longo dos quais eu e a minha equipe ajudaremos ao máximo aqueles que vierem a ser escolhidos para continuar com as tarefas que hoje conduzimos", destacou.

Dino, então, destacou seus próximos passos nos Três Poderes. "No dia 1º de fevereiro retorno ao Senado, onde permanecerei até o dia 21 de fevereiro. Neste dia renunciarei para assumir o STF no dia 22", destacou.

Lewandowski ficou por 17 anos no Supremo e tem ótima aceitação entre os ministros da corte. Durante sua atuação, seguiu uma linha garantista, com destaque para ações em relação à organização de penitenciárias pelo país e avaliação da situação dos detentos, durante o julgamento de ações apresentadas na corte.

Ele não se afastou do campo progressista, mesmo quando ministro do Poder Judiciário e chegou a frequentar, por exemplo, um evento do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), pouco antes de se aposentar.