Associação de magistrados elogia ecolha de Lewandowski para a Justiça

A indicação de Ricardo Lewandowski para comandar o Ministério da Justiça e Segurança Pública, nesta quinta-feira (11/1), foi recebida com elogios pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). Em nota, a AMB saudou a escolha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, destacando a atuação do ministro aposentado no Supremo Tribunal Federal (STF), bem como a reputação e o saber jurídico do magistrado.

A AMB enfatizou que os requisitos necessários para o desempenho da função ministerial são plenamente preenchidos por Lewandowski, que também possui uma "trajetória honrosa" como vice-presidente da própria associação.

“Sua destacada atuação como magistrado, sua reputação ilibada e notório saber jurídico preenchem plenamente os requisitos necessários para o desempenho da função”, afirmou a associação.

A AMB encerrou a nota expressando confiança de que a nomeação de Ricardo Lewandowski contribuirá para o fortalecimento da justiça e segurança pública no país. “Ricardo Lewandowski também possui em sua trajetória uma honrosa passagem na condição de vice-presidente da AMB — o que, mais uma vez, demonstra sua capacitação para o exercício pleno frente ao novo desafio.”

O presidente Lula fez o anúncio hoje de manhã, no Palácio do Planalto, acompanhado de Lewandowski, do ministro Flávio Dino e da primeira-dama, Janja da Silva.

A posse de Ricardo Lewandowski está agendada para 1º de fevereiro. Já Flávio Dino, que deixa a pasta da Justiça, assume o Supremo em 22 de fevereiro.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro