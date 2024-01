Lula defende Escola de Sargentos: "Se não fosse o Exército, seria tudo favela"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou militares nesta sexta-feira (19/1) ao participar da cerimônia de passagem de Comando do Comando Militar do Nordeste no Recife e da assinatura do termo de compromisso para construção da Escola de Sargentos. O petista falou sobre o local onde será construída a escola da região pernambucana, empreendimento criticado por ambientalistas pela derrubada de árvores em área de preservação ambiental (APA) da Mata Atlântica. A obra foi anunciada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Sei da vocação e da capacidade de luta dos nossos ambientalistas. Sei de tudo isso, mas o que a gente tem que fazer é agradecer alguma coisa. Se não fosse o Exército ter essa área, ainda teria alguma árvore aqui? Ou seria tudo transformado em favela e ocupação desordenada?" questionou.

"Temos que agradecer o que vocês fizeram. Eu fui a Marambaia na semana passada. Fico pensando que, se não fosse a Marinha, aquilo teria virado um resort, quem estava lá não era quilombola e pescador, eram os 'grã-finos' do mundo inteiro fazendo casa para fazer sombra dentro do mar e depois ir tomar sol fora da praia porque não consegue mais tomar sol na praia", emendou.

Em agenda cercada de acenos às Forças Armadas, Lula desembarca nesta tarde no Ceará para o lançamento da pedra fundamental do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

O petista esteve ontem em Salvador, em cerimônia de assinatura de ato referente à implantação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia.