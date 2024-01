BBB 24: Falta de higiene e risco de contaminação geram polêmica

O baiano, Davi Brito viralizou nas redes sociais, após limpar o frango e colocar dentro da pia, na manhã desta sexta-feira (19). A cena está circulando na web e muitos estão lembrando do "BBB 23". Na época, o Fiuk estava lavando o macarrão quando alguns caíram dentro da pia. Sem lavar, o filho do Fábio Junior misturou com os outros e serviu.

No entanto, a cena dividiu a opinião dos internautas. Muitos defenderam o jovem e afirmaram que se a pia está limpa, não tem porque ter nojo. "Ele pode lavar depois que terminar de cortar e também vai no fogo depois", afirmou um seguidor. Outra seguidora também opinou: "A pia faz parte da cozinha, tem que tá tão limpa quanto a tábua que você usa para cortar alimentos".

Outros levantaram a polêmica de uma "contaminação cruzada": "Quando colocamos o frango ou outro tipo de carne embaixo da água na pia, aumentamos o risco de espalharmos bactérias na superfície do alimento. Além disso, a lavagem ainda pode levar os microrganismos para a pia, provocando uma contaminação cruzada", explicou um internauta.

Um internauta também falou o Davi não ter essa informação: "Se realmente não é recomendável, ok. Mas criar polêmica sobre algo que não é sabido por geral com o Davi é querer ser maldoso. Que bom que estamos aprendendo então".

Contaminação cruzada. O que é?

Segundo os especialistas, os respingos da água que toca no frango chegam aos utensílios como facas, garfos, copos e pratos que já estão limpos e não serão sanitizados a ponto de matar as bactérias. Isso só aconteceria se houvesse uma desinfecção utilizando água sanitária ou com temperaturas acima de 85ºC, o que não acontece no uso cotidiano na cozinha. Assim, o risco de contaminação cruzada das bactérias oriundas da lavagem frango cru é alto.

Chega a ser ridículo. Tudo que o Davi faz o povo arruma um jeito de criar polêmica. A pia tá limpa, o frango vai pro fogo… só quem não cozinha em casa fica arrumando problema pra uma situação dessa. Vocês comem coisa pior na rua. pic.twitter.com/CheNwAWq4Q — Jonas Di Andrade (@jonasdiandrade) January 19, 2024