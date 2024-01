Em evento na USP, Lula diz que gestão Bolsonaro foi de "ataque à universidade"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi ovacionado nesta quinta-feira (25/1) ao participar da celebração de 90 anos da Universidade de São Paulo (USP). Ao ser chamado para receber a medalha Armando Salles de Oliveira, maior honraria da instituição, criada em 2008, em homenagem às pessoas, entidades e organizações que contribuem para a valorização institucional, cultural, social e acadêmica, o chefe do Executivo foi recebido ao som de "olé, olé, olé, lá, Lula, Lula".

Durante o discurso, Lula voltou a alfinetar indiretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apontando desmonte na educação e caracterizando que sua gestão foi do obscurantismo, mas que "felizmente esse tempo ficou para trás"

"Os últimos anos foram de ataque à universidade, à produção científica e à educação como um todo. Tempo da anticiência, do obscurantismo. Felizmente esse tempo ficou para trás", apontou.



Em seu discurso, o presidente exaltou a democracia e disse que a mesma "não está pronta em lugar nenhum. Ela tem que ser construída a cada minuto, a cada hora, a cada gesto. Por isso estou muito feliz em ter o companheiro Alckmin como meu vice", disse ao relembra que ambos eram adversários históricos.

Lula também defendeu a Lei de Cotas. "A cada dia que passa, ela vai ficando cada vez mais com a cara do Brasil. Uma cara que é preta, branca, parda, indígena. É a cara das periferias. Hoje, mais da metade dos estudantes da USP vieram da escola pública. Isso significa que, desde sua adesão ao sistema de cotas, a USP está mostrando que para fazer parte do chamado 'berço do conhecimento' não é preciso nascer em berço de ouro".



O petista ainda elogiou que a universidade tenha formado desde presidentes do país a ministros e outras personalidades.

"É com imensa alegria que participo deste momento em que a USP celebra 90 anos de vida e de produção de conhecimento. Eu poderia cumprimentá-la pela formação de 12 presidentes da República e de dezenas de ministros do Supremo Tribunal Federal".

O governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, que está em campanha pela reeleição, não compareceu ao evento, embora esteja na capital. Ele foi representado por Vahan Agopyan, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de São Paulo e ex-reitor da USP entre 2018 e 2022.



Em nota, o governador disse que "reitera sua admiração e respeito pela instituição, que há décadas inspira e forma profissionais e líderes nas mais diversas áreas do saber".

Também estiveram no evento o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Educação, Camilo Santana, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o ministro-chefe das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, além da primeira-dama, Janja, e Lu Alckmin.