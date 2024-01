Lula elogia Haddad no MEC e brinca com Camilo: "Você precisa ganhar essa medalha"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta sexta-feira (26/1) de uma solenidade com o ministro da Educação, Camilo Santana, para anunciar a regulamentação do programa Pé de Meia. Na oportunidade, ele comparou Camilo ao atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"Até a sua entrada, o Haddad era tido como o melhor ministro da Educação do país. Você precisa ganhar essa medalha do Haddad e se transformar no novo melhor ministro deste país. E não faltará apoio do governo", comentou Lula, que ainda contou que esse foi um dos "desafios" que propôs a Camilo quando o convidou para assumir a chefia do MEC.

Haddad foi ministro da pasta nos mandatos de Lula e de Dilma Rousseff, entre 2005 e 2012, quando foi eleito prefeito de São Paulo. Sob sua gestão no MEC, foram criados alguns dos principais programas de acesso à educação pública do país como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni) e a reformulação e ampliação do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Seguindo os passos do Ceará

Já o ministro Camilo Santana foi deputado estadual (2011-2015), governador do Ceará por dois mandatos (2015-2022) e, nas últimas eleições, eleito como senador. Ele não tomou posse do cargo, pois assumiu o MEC no ano passado.

Lula comentou que escolheu Santana devido ao desempenho da educação no Ceará. De acordo com o presidente, o pedido foi para que o ex-governador reproduzisse a nível nacional todos projetos exitosos que fez durante a gestão no Nordeste.

"É exatamente no estado do Ceará que a gente tem tido os melhores bons exemplos de investimento na educação, desde o fundamental até o médio. É no Ceará que temos grande parte dos alunos aprovados para entrar no ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), por exemplo. E por isso nós levamos o ITA para Fortaleza, quase como uma compensação", acrescentou o petista.

Por fim, Lula declarou ter "muita confiança" na maneira com que Camilo Santana está conduzindo a Educação no Brasil.