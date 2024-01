Lula assina decreto que cria primeiro campus do ITA no Nordeste

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta sexta-feira (19/1), da cerimônia de assinatura do decreto que criou o Campus Avançado do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) em Fortaleza. A unidade abrigará dois novos cursos estratégicos: engenharia das energias renováveis e engenharia de sistemas.

A ideia do governo é que o vestibular para os dois cursos ocorra ainda em 2024. A primeira turma deverá ser acolhida em 2025 e 2026, no campus de São Paulo — e, em 2027, as atividades serão passadas para a unidade do Ceará. Serão 50 vagas, 25 em cada curso.



Em Fortaleza, Lula também participou da cerimônia de lançamento da Pedra Fundamental da obra. A unidade é a primeira no Nordeste e a segunda do país. O petista relatou que a ideia da criação do ITA no local partiu do ministro da Defesa, José Múcio.

"Um dia estava reunido com o José Múcio. Ele falou ‘por que não levamos o ITA para o Ceará?’. Aquilo foi como se fosse uma palavra mágica porque a vida toda eu tinha uma obsessão em terminar as desigualdades entre o Nordeste do resto do Brasil. Aí falei ‘vamos tentar levar’. E hoje estou consagrado assinando este decreto aqui", acrescentou.



Lula afirmou que a decisão "é uma dívida de gratidão" para com o Ceará. "É uma dívida de gratidão pelo que fizeram e pelo que dizem que pode ser feito pela educação nesse país mesmo não sendo um estado muito rico".

O chefe do Executivo ainda elogiou o trabalho do ministro da Educação, Camilo Santana, afirmando "ter acertado" ao convidá-lo para comandar a pasta. E disse que o Brasil "só é pobre porque só foi governado por gente da cabeça pequena, que sonhava pequeno que só pensava neles".

"Espero que daqui saia alguns gênios, que a gente possa ver produzir uma nave que vai chegar não na lua, não em marte. Ainda não conhecemos o planeta que a gente vai chegar depois que o ITA começar a funcionar aqui", bradou.

Presente no evento, o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), se emocionou ao falar sobre o começo das obras.

"Queria encerrar lhe agradecendo. Agradecendo do fundo do coração. Estou até emocionado. Para mim, é um dia histórico para o Ceará. É um dia histórico para a educação no Nordeste brasileiro. O senhor não sabe essa ação que o senhor está fazendo para o Nordeste brasileiro, para o Ceará, porque nenhum país, nenhum estado vai crescer sem ter a educação do nosso povo.", afirmou o ex-governador do Ceará, reforçando que esse "sempre foi um sonho" para o Estado.

O ITA é uma instituição de ensino superior da Força Aérea Brasileira (FAB), referência em cursos de graduação e pós-graduação em áreas da engenharia, com destaque para o setor aeroespacial. Oferece atualmente seis cursos de graduação em engenharia e cinco programas de pós-graduação em 20 áreas de atuação.

O ministro da Defesa, José Múcio, destacou que o Ceará foi o estado que mais investiu em educação no Brasil. "Ou a escola vinha para o Ceará ou vinha para o Ceará. O Ceará se credenciou por todos os governadores que passaram, todos tiveram como mantra não pensar só nas próximas eleições, mas ter como objetivo as próximas gerações e o Ceará se preparou para isso", defendeu.

"Mais de 44% dos aprovados no ITA são de alunos de escolas no ceará e 50% desse número são do cearenses. Hoje fazemos uma redenção para o nordeste brasileiro a partir daqui", bradou emendando que "talvez essa seja a mais importante obra do ministério da Defesa".

Em dezembro de 2023, o MEC e o Governo do Ceará assinaram um convênio no valor de R$ 50 milhões para a realização da primeira etapa de construção das instalações. Nessa fase inicial, serão executadas obras de construção dos alojamentos, das salas de aulas e dos laboratórios necessários à implantação dos cursos engenharia das energias renováveis e engenharia de sistemas. Além desse montante, o MEC já firmou o compromisso de repassar mais R$ 30 milhões em 2024 e R$ 35 milhões em investimentos para o ano de 2025.

Segundo o governo, a escolha da Base Aérea de Fortaleza para sediar os novos cursos do ITA se justifica pela localização privilegiada, por ser o Nordeste o maior produtor nacional de energias renováveis, despontando do desenvolvimento do hidrogênio verde.

Em agenda cercada de acenos às Forças Armadas, mais cedo, Lula elogiou militares ao participar da cerimônia de passagem de Comando do Comando Militar do Nordeste no Recife e da assinatura do termo de compromisso para construção da Escola de Sargentos.

Na quinta-feira (18) o presidente esteve em Salvador, em cerimônia de assinatura de ato referente à implantação do Parque Tecnológico Aeroespacial da Bahia.