"PF está fazendo pescaria ilegal", diz Flávio sobre operação contra Carlos

Após a Polícia Federal cumprir mandados de busca e apreensão contra o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) na manhã desta segunda-feira (29/1), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) comentou a operação e disse que a PF está fazendo uma "pescaria ilegal". Carlos é alvo de investigação sobre o monitoramento ilegal de autoridades públicas e outros cidadãos por meio da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

"Eu estava fazendo uma pescaria legal. O que a PF está fazendo é uma pescaria ilegal, que não é permitida pela nossa Constituição e nem pela nossa legislação", disse Flávio à colunista Bela Megale, do jornal O Globo. O senador fez referência ao fato de que ele, os irmãos Carlos e Eduardo e o pai Jair Bolsonaro teriam saído de lancha para pescar às 5h da manhã, antes da operação da Polícia Federal.

De acordo com a PF, a operação que teve Carlos como um dos alvos "busca avançar no núcleo político, identificando os principais destinatários e beneficiários das informações produzidas ilegalmente no âmbito da Abin, por meio de ações clandestinas".

Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido na casa de Angra Reis, usada pela família do ex-presidente Jair Bolsonaro para gravar uma transmissão ao vivo no domingo (28/1). Na live, feita ao lado dos filhos Carlos, Flávio e Eduardo, o ex-presidente Jair Bolsonaro negou a existência de uma "Abin paralela" durante seu governo e afirmou que trata-se de uma acusação mentirosa.