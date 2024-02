Boulos fala em frente ampla na eleição de SP e brinca: 'Lula traz até o Tarcísio'

Pré-candidato à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (Psol) destacou que nas eleições anteriores o campo progressista foi derrotado no pleito de 2020 e não questionou o resultado das urnas eletrônicas - (crédito: Reprodução/ TV PT) Estado de Minas Estado de Minas E-mail

O pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (Psol) disse que é necessária a construção de uma frente ampla na eleição de 2024 e brincou que até o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) pode vir a fazer parte dela.

"Nosso desafio hoje em São Paulo é construir uma frente ampla pela democracia e pelo resgate da nossa cidade. Pelo que vi em Santos, se bobear, o Lula traz até o Tarcísio para essa frente", comentou. A fala causou risadas entre os presentes no ato de filiação Marta Suplicy no Partido dos Trabalhadores.

A fala do psolista faz referência à cerimônia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Tarcísio, apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), anunciaram a construção de um túnel que liga as cidades de Santos e Guarujá no litoral paulista, a ser construído com recursos dos governos federal e estadual.

O evento de filiação também marcou a oficialização de Marta na chapa de Boulos como vice candidata. Ele aproveitou para destacar os desafios da futura gestão.

"A gente precisa de um governo com coragem para enfrentar o abandono, a insegurança e a crise que a cidade enfrenta hoje", comentou.

Os frequentes questionamentos e ataques dos apoiadores de Bolsonaro pela derrota na eleição presidencial de 2022 também foram lembrados pelo psolista.

"Há quatro anos, nós perdemos uma eleição aqui em São Paulo. Não saímos querendo dar golpe e xingando a Justiça Eleitoral", afirmou.

No encontro entre o presidente e o governador de São Paulo, uma pessoa na plateia gritou para que o bolsonarista voltasse ao PT, o que rendeu risadas do parlamentar. Apesar da fala, Tarcísio nunca foi filiado à sigla, tendo sido diretor do DNIT no governo de Dilma Rousseff (PT).