99 cidades concentram 40% dos eleitores brasileiros

Os municípios brasileiros com mais de 200 mil eleitores, aptas para segundo turno nas eleições municipais que ocorrerão neste ano, concentram 60 milhões de eleitores — o que corresponde a cerca de 40% do eleitorado do país. Das 5.565 cidades brasileiras, apenas 99 preenchem requisito para o segundo turno, de acordo com pesquisa realizada pela consultoria Novo Selo Comunicação.

O levantamento ainda apontou que 32 milhões de eleitores (21% do total) estão concentrados nas 15 maiores cidades do Brasil. Há destaque para São Paulo, com 9,3 milhões de eleitores (6% do total), seguida por Rio de Janeiro, com 5 milhões (3%), e Brasília, com 2,2 milhões (1,5%), apesar de a capital federal não ter eleições municipais.

Em termos políticos, estes municípios são estratégicos, ressalta Fábio Brandt, fundador da Novo Selo Comunicação. "Governar um número grande de eleitores significa que aquele político e seu partido têm a chance de influenciar as futuras decisões daquele eleitorado, aumentando a capacidade do grupo político de realizar outros projetos e de negociar acordos com outros entendes da federação, como Estados e a União", explica ao Correio.

Tendências políticas

Em cidades com possibilidade de segundo turno, chamadas pela pesquisa de Top 99, houve crescimento de partidos de centro e de direita, principalmente o Partido Social Democrático (PSD), o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e o Republicanos. Segundo o levantamento, o PSD governa 13 milhões de eleitores, um salto com relação a 2012, em que eram apenas 1,4 milhão. O MDB, por sua vez, saltou de 8 milhões para 14 milhões de eleitores governados. O Republicanos, ainda, subiu de 4 prefeitos em 2012 para 10 prefeitos em 2020 e governa 5 milhões de eleitores.

Os partidos de esquerda encolheram no Top 99. O Partido dos Trabalhadores (PT), que governava 15,5 milhões de eleitores em 2012, passou a 1,7 milhão. O Partido Socialista Brasileiro (PSB) seguiu a tendência: passou de 8 milhões de eleitores para 2,2 milhões em 2020. O Partido Social da Democracia Brasileira também retrocedeu, passando de 7,3 milhões de eleitores governados para 3,4 milhões.

Pré-candidatos

O PT e o PL são os partidos que possuem mais nomes para disputar prefeituras com possibilidade de segundo turno. O Partido dos Trabalhadores tem 62 pré-candidatos nas 99 cidades, enquanto o Partido Liberal, 60.

Dois a cada três pré-candidatos que concorrem a prefeituras do Top 99 ocupam cargos públicos, como detentores de cargos eletivos (deputados federais, estaduais ou vereadores) ou função pública (assessor de órgão público, por exemplo).

Conforme a pesquisa, apenas 17% dos pré-candidatos a prefeituras desses municípios são mulheres, que correspondem a 104 de 616 nomes estabelecidos até o momento. "A necessidade de mais mulheres na política é uma pauta que está na agenda da sociedade brasileira, que tem cobrado as instituições para que adotem medidas concretas para que isso ocorra. Neste ano, os partidos terão mais uma chance de mostrar a forma como encaram essa situação", expõe Brandt.