"Lula deve ter uma inveja danada de o Tarcísio ser Bolsonaro", diz Flávio

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) comentou, por meios das redes sociais nesta sexta-feira (2/2), o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O parlamentar disse que o petista teria "inveja danada" de Tarcísio ser aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Flávio ainda postou uma foto ao lado do governador paulista.



"Elogiar ministros de Bolsonaro é fácil, difícil é elogiar ministros de Lula. Triste era qd @jairbolsonaro

era Presidente, ia a um Estado governado pelo PT e tiravam até a PM de sua segurança. Uma irresponsabilidade. Lula deve ter uma inveja danada de o Tarcísio ser Bolsonaro!", escreveu.

Mais cedo, em evento, Lula anunciou investimentos no Túnel Submerso Santos-Guarujá, falou sobre "respeito às diferenças" e ressaltou que o governador paulista "terá da Presidência tudo aquilo que for necessário".

Tarcísio foi vaiado pelo público presente, tanto ao chegar quanto ao discursar. Já Lula, ovacionado, teceu elogios ao governador em tom amistoso e o defendeu, caracterizando o ato como um "ato civilizatório".

Enquanto Lula falava à plateia, alguns presentes gritaram "Vai para o PT" a Tarcísio. Sem graça, o governador caiu na gargalhada. No contexto, o presidente relembrou ter encontrado Tarcísio como engenheiro no Batalhão de Engenharia e Construção do Exército, no Amazonas, em seu primeiro mandato.

Em outro recado, o presidente relatou que antes, ele e o vice, Geraldo Alckmin, "brigavam", mas que agora estão "casadinhos".

"O (vice-presidente Geraldo) Alckmin, nós brigamos tanto. Olha como é que a gente tá agora? Casadinho. Nós estamos separados pela dona Lu e pela dona Janja, mas estamos ali juntinho", brincou Lula. "O Brasil precisa disso. O Brasil precisa de harmonia, o Brasil precisa de um pouco de alegria, de um pouco de esperança".