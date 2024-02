Justiça tenta intimar Michelle Bolsonaro por uso de imagem da Leila Diniz

Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) é alvo de uma intimação da Justiça por fazer uso indevido da imagem da atriz e modelo Leila Diniz - (crédito: DOUGLAS MAGNO / AFP) Estado de Minas Estado de Minas E-mail

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) está sendo procurada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal para ser intimada a depor em um processo realizado pela filha da atriz e modelo Leila Diniz. Ela usou, sem autorização, a imagem da atriz e modelo durante um ato na época do regime militar em uma montagem publicada na conta do PL Mulher, em fevereiro do ano passado, para celebrar a conquista do voto feminino.

As duas partes devem comparecer em uma audiência no dia 21 de fevereiro, às 14h, no Rio de Janeiro. Desde 15 de janeiro, a Justiça tenta notificar a esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Janaina Diniz, filha de Leila, pede que a publicação seja apagada e R$ 52,8 mil de indenização.

"O uso político, não autorizado, da imagem de minha mãe respaldando a pré-campanha de Michelle Bolsonaro é uma imensurável ofensa a tudo que minha mãe representou e ainda representa", afirmou no processo.

A mesma imagem também havia sido usada pela ex-secretária de Cultura, Regina Duarte, junto a um discurso de Bolsonaro em prol da ditadura cívico-militar. Na ocasião, a mensagem dava a entender que Leila Diniz fosse favorável ao regime repressivo que comandava o Brasil na época.

Além de Leila Diniz, na foto estavam as atrizes Eva Todor, Tônia Carrero, Eva Wilma, Odete Lara e Norma Bengell.