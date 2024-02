Lula tem reunião com diretor da OMS; dengue deve estar na pauta

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, se reuniu nesta segunda-feira (5/2) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. Adhanom chegou para o encontro com o presidente junto com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, que apresentou mais cedo para o diretor da organização da ONU o Plano de Eliminação de Doenças Determinadas Socialmente.

Na agenda oficial, Adhanom veio ao Brasil para o lançamento do programa que busca erradicar doenças relacionadas à vulnerabilidade social, como tuberculose, malária e hanseníase, mas a explosão de casos de dengue no país no último mês, o tema deve entrar na agenda de conversas entre o diretor, a ministra e o presidente.



Os três devem discutir ações conjuntas dos países membros da OMS em futuras pandemias, na busca de uma melhor coordenação das nações em casos de emergencias sanitárias globais, como na pandemia de covid-19. A proposta com essas diretrizes está em discussão pela OMS, mas vem enfrentando resistências de alguns dos países membros.