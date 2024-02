Padilha minimiza crise com Lira e diz que governo não rompeu relações

No centro de uma tensão entre Arthur Lira (PP-AL), e o Palácio do Planalto, o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, minimizou a crise que ameaça ser instalada e afirmou que o governo não rompeu nem romperá com nenhum dos dois presidentes das casas legislativas.



Sem citar o nome de Lira, o ministro disse também que a parceria que classificou como vitoriosa entre governo e Congresso seguirá também neste 2024. Padilha falou com os jornalistas na chegada ao Congresso Nacional, para acompanhar a abertura do ano legislativo.



"O governo tem ótima relação, que continuará, com o presidente das duas casas. Eu, pessoalmente,me reúno todos os dias com líderes da Câmara e do Senado, e desde que cheguei ao governo, com os presidentes das duas casas, com líderes da base e da oposição. O governo nunca rompeu e nem nunca romperá com o Congresso Nacional. Nunca existiu, nem nunca existirá rompimento", disse o ministro, que continuou:



"Este governo não gera conflito, não entra em conflito. O grande esforço é manter as relações institucionais. Esse é o Ministério das Relações Institucionais, não o das relações interpessoais. Essa relação entre governo e Congresso está melhor do que nunca. Vão continuar os gols marcados por essa dupla Executivo-Legislativo", disse Padilha.

