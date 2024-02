Aliado de Bolsonaro, Zema diz que Lula será "bem recebido" em Minas

Terceiro governador da oposição a se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma semana, Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, falou ao Correio sobre a presença do petista nesta quinta-feira (8/2) em Belo Horizonte. Lula esteve com Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, na última sexta-feira (2). E com Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, na última terça-feira (6).

Sobre a visita do presidente, Zema diz que sua expectativa é que a reunião com Lula será "muito boa". O encontro irá ocorrer a pedido do governador. Esta será a primeira viagem do presidente ao estado desde sua vitória eleitoral em 2022.



Apesar de ser da oposição, Zema disse que Lula "será bem recebido lá". O governador compareceu na manhã desta quarta-feira (7) na solenidade da entrega da medalha Mérito Legislativo, uma honraria da Câmara dos Deputados. Ele foi um dos agraciados, com seu nome indicado pela deputada Adriana Ventura (Novo-SP).



Ainda sobre o encontro com Lula, na capital mineira, Zema disse esperar anúncio de obras no estado.

"Precisamos de obras do governo federal", enfatizou.



Perguntado se entende o périplo de Lula nesses estados governados por opositores do governo federal — São Paulo, Rio e Minas, Zema respondeu: "Vamos ver amanhã".

No estado, Lula irá anunciar obras no trecho da rodovia BR-381, conhecida por "rodovia da morte", entre Belo Horizonte e Governador Valadares.