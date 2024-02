Floresta Nacional de Brasília é retirada de programa de privatização

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retirou 19 unidades de conservação do Programa Nacional de Desestatização (PND). O decreto foi publicado nesta quarta-feira (7/2) no Diário Oficial da União. O programa, criado na década de 1990, tem como objetivo transferir para a iniciativa privada a administração de espaços públicos.

A decisão revoga quatro decretos assinados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que incluíram as unidades de conservação no PND e no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), criado em 2016, que tem por objetivo firmar contratos de parceria do governo federal com a iniciativa privada.

Nove parques nacionais e duas florestas foram retirados do PND e mantidos no PPI, para autorização de concessões. As concessões possibilitam que órgãos privados ofereçam serviços aos visitantes, como passeios, além de custear ações que apoiem a conservação da unidade.

Confira:

Floresta Nacional de Brasília (Distrito Federal);



Floresta Nacional de Ipanema (São Paulo);



Parque Nacional da Chapada dos Guimarães (Mato Grosso);



Parque Nacional de Jericoacoara (Ceará);



Parque Nacional de Brasília, (Distrito Federal e Goiás);



Parque Nacional da Serra dos Órgãos (Rio de Janeiro);



Parque Nacional de Anavilhanas (Amazonas);



Parque Nacional do Jaú (Amazonas);



Parque Nacional de Caparaó (divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo);



Parque Nacional da Serra da Bodoquena (Mato Grosso do Sul);



Parque Nacional do Iguaçu (Paraná)

No Parque Nacional do Iguaçu, o governo autorizou a concessão para a exploração da trilha do Macuco Safari, por terra ou água, além de voos panorâmicos na unidade.

Já oito parques foram retirados o PND e do PPI:

Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (Maranhão);

Parque Nacional de São Joaquim (Santa Catarina);

Parque Nacional Serra da Capivara (Piauí);

Parque Nacional da Serra da Bocaina (divisa de São Paulo e com o Rio de Janeiro);



Parque Nacional de Ubajara (Ceará);



Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (Rio de Janeiro);



Parque Nacional da Serra da Canastra (Minas Gerais);



Parque Nacional da Serra do Cipó (Minas Gerais)