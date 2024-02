No Rio, Lula elogia Eduardo Paes: "Vocês têm um prefeito especial"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta quarta-feira (07/2) do anúncio da construção do campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro no Parque Olímpico. Ao lado do prefeito carioca Eduardo Paes (PSD), o chefe do Executivo teceu elogios ao líder municipal que concorrerá à reeleição. O petista aproveitou para alfinetar o antecessor de Paes, o deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos), sem citá-lo nominalmente.

"Eu queria terminar fazendo justiça ao companheiro Eduardo Paes. Eu converso com muitos prefeitos. Aqui no Rio de Janeiro, conversei com muita gente. Queria dizer que vocês têm um prefeito especial", apontou Lula.

"Não precisa gostar dele. Mas é preciso respeitar e reconhecer o trabalho do Eduardo Paes. O que a gente gostaria é que respeitassem a diferença do prefeito que vocês tiveram, do prefeito que vocês tem, do trabalho que ele faz".

Durante o evento, Lula se confundiu ao quase chamar Eduardo Paes de Sérgio Cabral, ex-governador do estado. "Os projetos que o Sérgio…. que o Eduardo apresentou são pertinentes. Eu não sei se vou atender a todos, mas podem ficar certos de que uma boa parcela deles a gente vai atender", acrescentou.



Em seu discurso, Paes disse que pediu ao presidente mais investimentos do governo federal na cidade e que "o Lula vai deixar um monte de bilhão aqui hoje para o Rio de Janeiro".

Lula também voltou a atacar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), repetindo que o Brasil elegeu uma "praga de gafanhoto".

"Eu nunca tive divergência se a pessoa é mais à esquerda ou direita. Agora eu confesso que vou morrer sem entender o que aconteceu nas eleições para presidente de 2018. Porque o Brasil não merecia eleger uma praga de gafanhoto para dirigir este país, sinceramente", concluiu.