Lula no Complexo do Alemão: "Nenhuma mulher quer namorar um ajudante geral"

O presidente Luiz Inácio Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira (7/2) que "nenhuma mulher quer namorar um ajudante geral". A declaração ocorreu durante discurso na cerimônia de lançamento da pedra fundamental do campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. No contexto, Lula falava sobre a importância de ter uma profissão.

"Se a gente não tiver uma profissão, vai ser ajudante geral. E ajudante geral não ganha nada. Nenhuma mulher quer namorar com um cara que mostra a carteira de trabalho, qual é sua profissão? Ajudante geral. A mulher fala: 'pô, cara, nem uma profissão você tem, para levar arroz e o feijão no final do mês...' Então, tem que estudar", disse.

Logo depois, o petista enfatizou que seu governo tem investido em educação. "Estou investindo para tirar essa meninada da rua, da bala perdida, do crime organizado", apontou.

Com investimento total de R$ 15 milhões, a obra tem previsão de conclusão em dezembro de 2025. Em um terreno com 12,7 mil m², o prédio principal do campus terá área construída de 5,57 mil m² e receberá até 1,4 mil estudantes.

O recurso para a obra está previsto no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), pelo qual ainda serão construídas 100 novas unidades dos institutos federais, totalizando R$ 3,9 bilhões em repasses federais.