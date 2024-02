Lula: "Hoje quem veio no Complexo não foi a polícia, foi a educação"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quarta-feira (7/2) da cerimônia de lançamento da pedra fundamental do campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro no Complexo do Alemão. A obra deve ser entregue em 2025. O chefe do Executivo comemorou a medida, ao lado prefeito Eduardo Paes (PSD).

"Hoje, dia 7 de fevereiro, não foi um delegado ou um capitão da polícia que veio anunciar a quantidade de mortes no Complexo do Alemão; hoje, o governo federal e o governo municipal vieram aqui dizer, dia 7 de fevereiro, quem veio ao Complexo do Alemão foi a educação, para salvar essa gente”, bradou em palanque.

"Hoje é falar de esperança"

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, também presente, lembrou crianças mortas da comunidade, vitimadas por balas perdidas.



"Estamos falando hoje de um lugar onde a gente já perdeu Ágatha [Félix], Eduardo [de Jesus Ferreira], Benjamim [Novaes da Silva], onde a gente já perdeu muitos sonhos e a gente está cansada disso. Quando a gente tem um governo que investe em educação e não investe em armas, isso também significa dizer que a favela está olhando para um futuro que muitas vezes nos é negado e tem sido negado cotidianamente. Hoje é falar de esperança, é falar de dias melhores", defendeu.

Também estiveram presentes no evento os ministros da Educação, Camilo Santana, e da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo, além da primeira-dama, Janja da Silva. No fim da tarde, o petista desembarca em Belo Horizonte (MG).