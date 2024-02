Lula viaja para o Egito e a Etiópia na próxima semana: "Reforçar laços"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcará na próxima semana no continente africano, com compromissos no Egito, entre os dias 14 e 15 de fevereiro, e na Etiópia, entre 16 e 18. Na capital etíope, Adis Abeba, o chefe do Executivo participará da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana, entidade que reúne as 55 nações da África.

O embaixador Carlos Duarte, secretário de África e Oriente Médio do Ministério das Relações Exteriores, relatou detalhes das agendas no Egito e na Etiópia em um briefing nesta quarta-feira (7/2), no Palácio Itamaraty.

Segundo ele, o Brasil pretende ampliar relações com o Egito, um dos maiores e mais influentes países não apenas do continente africano como entre as nações árabes, é uma das ações estratégicas da diplomacia brasileira.

"O Egito é um ator importante na região. Esse diálogo se deu nos mais diversos níveis para conseguir a repatriação dos brasileiros. Essa circunstância tornou a relação ainda mais importante", disse Duarte, que também ressaltou que o país é um dos principais parceiros comerciais do Brasil na África.

A expectativa é de que o governo egípcio aprove em breve novos abatedouros e frigoríficos no Brasil para exportação de carne bovina. Em 2023, o país africano abriu mercado para diversos produtos brasileiros, como peixes e derivados, carne de aves, algodão e gelatina e colágeno. Também será discutida a abertura de uma rota aérea entre os dois países, ligando São Paulo ao Cairo.

Na Etiópia, o presidente Lula também fará uma visita de Estado ao país, além de participar da Cúpula da União Africana. A sede da entidade, que se tornou membro oficial do G20 em 2024 com apoio do Brasil, fica na capital etíope, Adis Abeba.

"É também um país com o qual o Brasil pode desenvolver um comércio mais forte. É um país que tem tido um crescimento econômico forte e significativo e é um mercado importante. O Brasil pode se beneficiar tendo uma presença maior na Etiópia", concluiu o embaixador.