Lula escolhe José Rodrigo Sade para vaga no TRE-PR, corte que vai julgar Moro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a nomeação do juiz José Rodrigo Sade para o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). Com a escolha, Sade vai integrar o corpo de magistrados que vão julgar ações contra o senador Sergio Moro (União Brasil).

As ações podem levar à cassação de mandato de Moro. O julgamento estava previsto para ocorrer nesta quinta-feira (8), mas foi adiado em razão da ausência de um magistrado no colegiado. O Código Eleitoral prevê que ações de cassação de mandato só podem ocorrer com o quórum máximo do plenário. Ao tomar posse, Sade ainda precisará se inteirar deste e de outros processos para votar.

A escolha do presidente Lula pelo nome de Rodrigo Sade foi antecipada pelo Correio na edição impressa do jornal no dia 1º de fevereiro. O magistrado tem apoio do Grupo Prerrogativas. Porém, ele foi advogado do ex-deputado federal Deltan Dallagnol, que foi coordenador da força-tarefa da Lava-Jato no Paraná.

As ações contra Moro foram movidas pelo PT, partido de Lula e pelo PL, de Jair Bolsonaro. Moro é acusado de abuso de poder econômico, caixa 2 e uso irregular de meios de comunicação. Se tiver o mandato removido pela corte eleitoral do Paraná, Moro pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e permanecer no cargo até decisão definitiva.