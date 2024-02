PF encontra minuta para decretar GLO e estado de sítio na sede do PL

A Polícia Federal encontrou uma minuta para um golpe de Estado na sede do Partido Liberal, no Setor Hoteleiro Sul de Brasília, durante as ações de busca e apreensão da operação deflagrada nesta quinta-feira (08). As diligências foram lançadas para aprofundar as investigações sobre uma tentativa de golpe que envolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro, seus aliados e militares de alta patente.

A intenção seria alegar que ocorreu fraude nas eleições de 2022 e com isso, Bolsonaro decretariaGarantia da Lei e da Ordem na região do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na capital federal, e, ainda, Estado de sítio, alegando que as irregularidades eleitorais criariam risco de instabilidade no país e colocaria a segurança nacional em fragilidade, de acordo com fontes na corporação.

Trecho da minuta do golpe encontrada na sede do PL (foto: material cedido ao Correio)

A informação sobre a nova minuta do golpe achada na sede do partido foi publicada pelo jornalista Plínio Aguiar, do R7 e confirmada por fontes consultadas pelo Correio. O documento é diferente do encontrado na casa do ex-ministro Anderson Torres e no celular do tenente-coronel Mauro Cid, mas apresenta algumas semelhanças. A minuta não estava assinada.

“Afinal, diante de todo o exposto, e para assegurar a necessária restauração do Estado Democrático de Direito no Brasil, jogando de forma incondicional dentro das quatro linhas, com base em disposições expressas da Constituição Federal de 1988, declaro o estado de Sítio e, como ato contínuo, decreto operação de garantia da lei e da ordem”, diz um trecho do documento.

A Operação Tempus Veritatis cumpre mandados de busca e apreensão contra 33 alvos, entre eles, os generais Walter Braga Neto e Augusto Heleno. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.