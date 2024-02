Lira desfila pela Beija-Flor na Sapucaí com enredo em homenagem a Maceió

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), desfilou no domingo (11/2), pela Beija-Flor de Nilópolis, na Sapucaí. O enredo da escola de samba fez neste ano uma homenagem a Maceió, capital de Alagoas, Estado natal do deputado.

"Hoje, Maceió está sendo representada aqui na Sapucaí pelo enredo da Beija-Flor! Este é um momento histórico para nossa capital e para o estado de Alagoas", escreveu Lira, nas redes sociais.

Usando uma camiseta da presidência da Beija-Flor, o presidente da Câmara desfilou ao lado do deputado Doutor Luizinho, um de seus principais aliados.

"Com este investimento, fortalecemos o incentivo ao turismo, gerando mais renda direta e indiretamente para os alagoanos, além de mostrarmos nossas raízes para o mundo", emendou Lira, em publicação nas redes sociais.

Na postagem, o presidente da Câmara fez também um agradecimento ao prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), o JHC, que é seu aliado. "Muito orgulho da nossa terra! Nossa energia é inexplicável", escreveu.

Participação também no carnaval de Salvador

Antes de desfilar na Sapucaí, no Rio de Janeiro, Lira esteve na Bahia para participar do carnaval de Salvador a convite do deputado Elmar Nascimento (BA), líder do União Brasil na Câmara.

Elmar é considerado o favorito de Lira para sua sucessão na presidência da Câmara. A eleição interna que renovará a cúpula do Congresso ocorrerá em fevereiro de 2025, mas as articulações são feitas desde agora.

Pré-candidatos para sucessão na Câmara

Além de Elmar, são considerados pré-candidatos os deputados Marcos Pereira (Republicanos-SP), vice-presidente da Câmara, Antonio Brito (BA), líder do PSD, e Isnaldo Bulhões (AL), líder do MDB.

O PL já indicou que pode lançar seu líder, Altineu Côrtes (RJ), e Luizinho, do PP, também é lembrado como um possível nome para a disputa.

Recados a Lula

Lira se encontrou na sexta-feira (9/2), com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, após enviar uma série de recados ao Palácio do Planalto sobre problemas na articulação política.

Segundo apurou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Lula prometeu diálogo direto com o presidente da Câmara e definiu que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, será o responsável pela interlocução com o Legislativo.

Lira rompeu com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, devido a mudanças em regras para a liberação de recursos de emendas da Saúde. A ministra da pasta, Nísia Trindade, é aliada de Padilha.