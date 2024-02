Alckmin diz que governo atua para "imediata recaptura" dos fugitivos de penitenciária

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou por meio das redes sociais nesta quarta-feira (14/2) que o governo federal está empenhando para a "imediata recaptura" dos fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN). Alckmin também informou que foram iniciadas as investigações sobre as circunstâncias que levaram à fuga

"O governo já está envidando todos os esforços para a imediata recaptura dos fugitivos da penitenciária federal de Mossoró (RN), além de iniciar as apurações sobre as circunstâncias que levaram à fuga. Essa é a orientação do governo, e os trabalhos estão sob a coordenação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski @mjspgov", escreveu por meio das redes sociais.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em viagem na África. Hoje, dois presos fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os fugitivos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento e estavam na unidade prisional de segurança máxima desde setembro de 2023. Eles são ligados à facção criminosa Comando Vermelho. Essa é a primeira fuga registrada no Sistema Penitenciário Federal.

Em nota enviada ao Correio, a Secretaria Nacional de Políticas Penais informou que o secretário André Garcia está a caminho de Mossoró para investigar os fatos e apurar as responsabilidades do ocorrido. A Polícia Federal foi acionada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e está tomando todas as providências necessárias para a recaptura dos foragidos e a apuração das circunstâncias da fuga.

Segundo Secretaria Nacional de Políticas Penais, desde a criação, em 2006, o Sistema Penitenciário Federal "é referência de disciplina e procedimento, uma vez que não havia tido fuga, rebelião nem entrada de materiais ilícitos nas unidades penitenciárias, aplicando-se fielmente a Lei de Execuções Penais".