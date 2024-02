Lula e Janja visitam as pirâmides de Gizé em dia livre no Egito

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, visitaram nesta quarta-feira (14/2) as pirâmides de Gizé, no Cairo, capital do Egito. Lula está no país africano para uma série de compromissos oficiais, mas aproveitou a agenda livre de hoje para passear nos monumentos.

Os dois também conheceram o novo Grande Museu Egípcio, localizado ao lado das pirâmides, que ainda não está aberto ao público geral. O local reúne artefatos do Egito Antigo e é considerado o maior museu arqueológico do mundo. Os compromissos foram considerados privados e, portanto, não estão registrados na agenda oficial do presidente.

É a segunda vez que Lula visita as pirâmides de Gizé. Em 2003, durante seu primeiro mandato como presidente da República, o petista esteve no Egito pela primeira vez ao lado da então primeira-dama Marisa Letícia.

Agenda bilateral

Lula desembarcou pela manhã no Cairo. Amanhã (15), ele terá uma reunião bilateral com o presidente do país, Abdel Fattah El-Sisi. Segundo o Itamaraty, os dois chefes de Estado tratarão de temas como cooperação comercial e técnica, investimentos, educação e defesa. A expectativa é que uma série de acordos bilaterais sejam assinados nas áreas de bioenergia, ciência, tecnologia e inovação.



Uma das prioridades será o conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas, na Faixa de Gaza. O Cairo sedia atualmente as negociações para um possível cessar-fogo na Palestina.

Depois do Egito, Lula viaja à Etiópia na sexta-feira (16), onde participa da Cúpula de Chefes de Estado da União Africana, como convidado. O encontro reúne os 55 países da África.