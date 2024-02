Lewandowski afasta direção de penitenciária em Mossoró e decreta intervenção

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, determinou na noite desta quarta-feira (14/2) o afastamento imediato da atual direção da Penitenciária Federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O magistrado ainda enviou um interventor para comandar a unidade.

De acordo com nota oficial, o policial penal federal que assumirá o cargo já está na cidade. Ele chegou na tarde desta quarta, acompanhado do secretário nacional de políticas penais, André Garcia.

A decisão ocorre após a oposição cobrar o ministro por alguma atitude. O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) anunciou intenção de convocar Lewandowski para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido, sublinhando que é “inadmissível que fugas ocorram em presídios federais”.

O presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS), por meio das redes sociais, classificou a fuga como um retrato do caos na segurança pública do Brasil, criticando a falta de vontade política do governo federal em enfrentar as facções criminosas.

Entenda a fuga



Dois presos fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, nesta quarta-feira. Os fugitivos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento e estavam na unidade prisional de segurança máxima desde setembro de 2023. Eles são ligados à facção criminosa Comando Vermelho. Esta é a primeira fuga de um presídio de segurança máxima na história do país.