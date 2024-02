Lewandowski diz que fuga em Mossoró é "problema localizado"

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse neste domingo (18/2), que a fuga de dois prisioneiros do Presídio Federal de Mossoró (RN) é um "problema localizado" e que não afeta a segurança das cinco unidades prisionais federais do país.

Lewandowski chegou na manhã de hoje a Mossoró para acompanhar as buscas pelos fugitivos que já duram cinco dias. "Não afeta, em hipótese nenhuma a segurança das cinco unidades prisionais federais, mas é um problema localizado e que será superado em breve com a colaboração de todos", disse o ministro.

Ao lado da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), o ministro agradeceu o apoio dos governadores e prefeitos da região e elogiou a união em torno do objetivo de recapturar os fugitivos. "Viemos fazer um apanhado geral da situação. Especialmente eu vim agradecer as colaborações dos estados e elogiar os entrosamentos da equipes e mostrar que o Brasil está unido no diálogo federativo, que o Brasil está cultivando as relações republicanas", afirmou.

Mais cedo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, da Etiópia onde está em viagem oficial, que parece ter tido a conivência de alguém na fuga dos dois presidiários e que uma investigação será feita. “Estamos à procura dos presos, esperamos encontrá-los e, obviamente, queremos saber como que esses cidadãos cavaram um buraco e ninguém viu. Só faltava contratar uma escavadeira. Eu não quero acusar, mas teoricamente parece que teve a conivência com alguém do sistema lá dentro. Como eu não posso acusar ninguém, eu sou obrigado a acreditar que uma investigação que está sendo feita pela polícia local e pela Polícia Federal nos indique amanhã ou depois de amanhã o que aconteceu no presídio de Mossoró”, disse.