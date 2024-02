Lewandowski viaja para Mossoró para acompanhar buscas por fugitivos

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, viaja, neste domingo (18/2), para Mossoró (RN) para acompanhar de perto a investigação e busca pelos dois fugitivos da penitenciária federal da cidade, Deibson Nascimento e Rogério Mendonça. Esta é a primeira fuga de uma unidade de segurança máxima desde a criação do sistema federal, em 2006.



Lewandowski deixará Brasília às 7h, acompanhado do diretor-geral da Polícia Federal (PF) em exercício, Gustavo Souza. O ministro irá se reunir com a equipe que chefia as ações de recaptura dos criminosos. As equipes concentram as buscas em um perímetro de 15 quilômetros do local da fuga.

Na sexta (16), Deibson e Rogério fizeram um casal refém, por volta das 20h, e fingiram estar armados. Por volta da meia-noite, a dupla foi embora levando alimentos e dois celulares das vítimas.

As vítimas relataram que os dois se identificaram como os fugitivos da penitenciária de segurança máxima e fizeram ligações pelo aplicativo de conversas WhatsApp para o Rio de Janeiro. Eles também perguntaram se estavam longe do litoral e como poderiam chegar ao Ceará. Os dois são membros da facção criminosa carioca Comando Vermelho.

Deibson e Rogério escaparam da penitenciária na quarta-feira de cinzas (14) pelo buraco da luminária da cela, que é individual. As buscas encontraram na quinta (15) um rastro de roupas, embalagens e uma pegada que os investigadores acreditam que podem ter envolvimento com o caso.

Os criminosos chegaram a invadir uma casa, a 7 km do presídio, e levaram comidas e roupas. A equipe de buscas chegou a encontrar material biológico na residência.