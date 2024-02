Netanyahu diz que terá "dura conversa de repreensão" com embaixador do Brasil

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo (18/2) que a comparação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre Israel e o Holocausto nazista "é cruzar uma linha vermelha". Netanyahu disse que irá convocar o embaixador brasileiro em Israel para uma "dura conversa de repreensão". Lula disse, em visita à Etiópia, que Israel está cometendo genocídio contra o povo palestino na Faixa de Gaza e comparou as ações com as de Adolf Hitler, na Alemanha nazista. "O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu. Quando Hitler resolveu matar os judeus", afirmou.



Pelo X, Benjamin Netanyahu disse que a afirmação de Lula é grave. "As palavras do presidente do Brasil são vergonhosas e graves. Trata-se de banalizar o Holocausto e de tentar prejudicar o povo judeu e o direito de Israel se defender", disse. "Comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro até à vitória completa e fá-lo ao mesmo tempo que defende o direito internacional", completou.

?????? ?? ???? ????? ?????? ???????. ????? ?????? ????? ???????? ????? ??? ?????? ??????? ?? ????? ???? ????.



??????? ??? ????? ????? ?????? ??????? ??? ????? ?? ????. ????? ????? ???? ????? ?????? ????? ?? ??????? ?????? ???? ???? ??? ??? ????? ?? ???? ?????????.



?????? ??… — Benjamin Netanyahu - ?????? ?????? (@netanyahu) February 18, 2024

A Confederação Israelita do Brasil também repudiou as falas de Lula. "O governo brasileiro vem adotando uma postura extrema e desequilibrada em relação ao trágico conflito no Oriente Médio, abandonando a tradição de equilíbrio e busca de diálogo da política externa brasileira. A CONIB pede mais uma vez moderação aos nossos dirigentes, para que a trágica violência naquela região não seja importada ao nosso país", disse.