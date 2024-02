Calheiros chama chanceler para explicar crise com Israel no Senado

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) declarou nesta terça-feira (20/2) que convidou o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para prestar esclarecimentos sobre a crise diplomática com Israel na Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado Federal.

De acordo com o parlamentar, Vieira aceitou o convite e indicou que deve comparecer à Casa Alta no começo de março, devido a questões de agenda. O chanceler deve esclarecer a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no domingo (18), comparando a atuação de Israel na Faixa de Gaza com a da Alemanha nazista, que foi o estopim de uma crise diplomática.

"Convidei o chanceler Mauro Vieira para ir à CRE do Senado debater a crise com Israel, responder indagações e dúvidas. O ministro, como sempre, se prontificou a ir já na primeira semana de março, em virtude das agendas do G20 e outros compromissos internacionais", escreveu Calheiros, que preside a Comissão, em sua conta no X (antigo Twitter).

Oposição pediu a presença de Mauro Vieira

Com a escalada da crise diplomática ontem, o governo brasileiro chamou de volta o embaixador do Brasil em Tel Aviv, Frederico Meyer, para "consultas". Na diplomacia, a ação é considerada forte indicação de descontentamento com o outro país. Também houve uma reunião com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, para esclarecimentos.

Vieira foi alvo de vários requerimentos para convites e convocações, na Comissão de Relações Exteriores, envolvendo a crise com Israel, protocolados por senadores de oposição. Entre eles, o líder do PL, Carlos Portinho (PL-RJ), e Carlos Viana (Podemos-MG).