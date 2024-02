Aziz rebate Pacheco por crítica a Lula: "Me tipifique o que é matar 30 mil inocentes"

Durante sessão plenária no Senado Federal, nesta terça-feira (20/2), o senador Omar Aziz (PSD-AM) respondeu à crítica feita pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ao presidente Lula (PT). Mais cedo, Pacheco disse que Lula deveria se retratar por ter comparado o conflito na Faixa de Gaza com o extermínio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Aziz, que é filho de um palestino, questionou os parlamentares sobre a morte de mais de 30 mil pessoas na Faixa de Gaza.

“Vossa excelência [Rodrigo Pacheco] poderia me tipificar o que está acontecendo lá [na Faixa de Gaza], com a morte de 10 mil crianças e mulheres, e até agora, quantos terroristas do Hamas foram mortos ou presos pelo Estado de Israel?”, questionou Aziz. "Me tipifique o que é matar 30 mil inocentes (em Gaza) e quantos terroristas foram mortos com esses ataques? Tiraram 1 milhão de palestinos (de Gaza), dizendo 'vocês saiam daqui, vão pro gueto'. Me tipifique o que é isso", disse.



O senador destacou que Lula não criticou o povo judeu, mas sim os ataques promovidos pelo governo de Benjamin Netanyahu. "Não confunda o povo judeu com esse governo de direita, sionista, de Israel. Ao povo judeu, todo o nosso respeito e toda a nossa solidariedade com o que aconteceu", afirmou Aziz.

O representante do PSD questionou a falta de discussões no Congresso em situações diplomáticas anteriores, fazendo referência ao encontro do ex-presidente Jair Bolsonaro com a deputada Beatriz von Storch, da ultradireita alemã, em 2021. "Não tem que se comparar, realmente, com o Holocausto, é impossível. O presidente Lula nunca abraçou deputada nazista neta de ministro. E a direita quietinha". Confira o vídeo:

"Antes de Vossa Excelência falar e fazer essa reprimenda ao presidente Lula...Aí não dá, presidente", disse Aziz.

Críticas de Pacheco

Mais cedo nesta terça-feira (20/2), Rodrigo Pacheco exigiu do Brasil uma retratação a Israel, já que o Brasil é "mundialmente conhecido por sua diplomacia moderada".

“Ainda que a reação perpetuada pelo governo de Israel venha a ser considerada indiscriminada e desproporcional, não há como estabelecer um comparativo com a perseguição sofrida pelo povo judeu no nazismo”, disse Pacheco. “Entendemos que uma retratação dessa fala seria adequada. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento, com um pedido de desculpas, pois o foco das lideranças mundiais deve estar na resolução do conflito entre Israel e Palestina”, destacou.