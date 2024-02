Alexandre Garcia: O "anão diplomático" voltou

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursa durante o lançamento de sua campanha para as eleições presidenciais de outubro em São Paulo, Brasil, em 7 de maio de 2022. - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou sua "pré-candidatura" presidencial no sábado, que o colocará contra o líder de extrema-direita Jair Bolsonaro nas eleições de 2 de outubro no Brasil, em um duelo em que, pelo menos por enquanto, ele é o favorito. - (crédito: NELSON ALMEIDA/AFP) Alexandre Garcia Alexandre Garcia E-mail

Brasil e Israel estão a um passo de rompimento de relações. O presidente Lula chamou de volta o embaixador do Brasil em Tel-Aviv e isso tem um significado dramático. Antes, o premiê Benjamin Netanyahu mandou dar uma reprimenda no embaixador brasileiro Frederico Meyer — e ela foi feita significativamente no Museu do Holocausto, para que o governo do Brasil saiba o que foi Hitler e o genocídio que se chamou de Holocausto. O embaixador foi informado pelo ministro do Exterior, Israel Katz, de que Lula é persona non grata em Israel. Aqui, o ministro Mauro Vieira convocou o embaixador de Israel, sediado em Brasília, para uma conversa na antiga sede do Itamaraty, no Rio, onde o chanceler estava — completando o revide. O ex-chanceler Celso Amorim, que rege com Lula a política externa, chamou isso de absurdo, disse que Lula não vai se retratar do que disse, e radicalizou: "Quem é persona non grata é Israel".

Tudo isso choca os brasileiros. A maioria de nós é produto de cultura originária nas religiões judaico-cristãs. A história do povo de Israel está nas nossas raízes religiosas. Judeus e árabes misturaram seus genes e suor na formação da nação brasileira. Foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, que, presidindo a Assembleia da ONU, pôs em decisiva votação no exato dia em que percebeu quórum favorável à Resolução 181, promovendo a divisão da Palestina em um estado árabe e outro judeu, o que ensejou, no ano seguinte, 1948, a criação do Estado de Israel, que voltou a abrigar judeus que as perseguições dispersaram pelo mundo. O genocídio praticado pelo nazismo solidificou nos judeus a convicção de Holocausto nunca mais. Na gigantesca manifestação de 7 de setembro de 2022, bandeiras de Israel tremulavam na Esplanada, em Brasília. No novo governo, o embaixador de Israel em Brasília não tem sido benquisto, por sua amizade com o ex-presidente.

O presidente Lula, chefe da política externa, desde que assumiu, revelou suas preferências internacionais. No primeiro mês, autorizou dois navios de guerra do Irã a aportarem no Rio de Janeiro, contrariando os Estados Unidos. No primeiro ano, tentou impor aos presidentes latinoamericanos o ditador Maduro, provocando repúdio até do esquerdista chileno Gabriel Boric. Sempre silenciou sobre as agressões às liberdades e à democracia perpetradas em Cuba, Nicarágua e Venezuela. Quando o Hamas atacou kibbutzim no sul de Israel, assassinando, torturando e sequestrando idosos, mulheres, crianças e bebês, em 7 de outubro, Lula repudiou o terrorismo, sem citar o Hamas como autor, e acrescentou que não pouparia esforços para evitar uma escalada do conflito — isto é, a reação previsível de Israel. E, quando apareceu morto em prisão russa o opositor Navalny, e o mundo ocidental responsabilizava Putin, Lula o defendeu: "Por que essa pressa em acusar alguém?" São as preferências.

Para os israelenses, foi uma blasfêmia Lula comparar a ação de Israel em Gaza ao genocídio de Hitler contra os judeus. Lula chegou a dizer que Israel, para matar mulheres e crianças palestinas, usa o pretexto de combater o Hamas. Netanyahu afirmou que Lula cruzou a linha vermelha com palavras vergonhosas e graves; banalizou o Holocausto e o direito de Israel de se defender. No Museu do Holocausto, o ministro Israel Katz disse ao embaixador brasileiro que as palavras de Lula foram "severamente antissemitas". Por causa disso, Lula, finalmente, ganhou projeção internacional. Em 2014, o porta-voz do Ministério do Exterior de Israel, Ygal Palmor, chamou o Brasil de "anão diplomático". Os fatos revelam que o anão está de volta.