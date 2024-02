Com auditório lotado, Cappelli é prestigiado em cerimônia de posse da ABDI

Uma cerimônia concorrida marcou a posse do ex-número dois de Flávio Dino no Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli, como presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Como o auditório do Ministério do Planejamento e Orçamento, onde aconteceu a cerimônia, nesta quinta-feira (22/2), ficou lotado parte dos convidados assistiu ao evento em telões em outro espaço.

Cappelli, que foi o interventor federal na segurança pública do Distrito Federal depois do 8 de janeiro, lembrou de sua atuação ao saudar a presença do ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, que agradeceu a parceria no período como interventor, assim como quando assumiu, interinamente, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), após a saída do general Gonçalves Dias, que perdeu o posto em razão de críticas sobre a atuação nos ataques aos Três Poderes.

Depois, ao saudar o diretor geral da Polícia Federal (PF), delegado Andrei Rodrigues, Cappelli disse que entenderia se ele tivesse que se ausentar no meio da cerimônia, pois sabia que o dia dele seria cheio. A fala foi uma referência ao depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje, na sede da corporação, e provocou sorrisos até do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin.

“O delegado Andrei está com muito trabalho no dia de hoje, ele trabalha muito, presta um grande serviço ao Brasil e eu torço sempre pelo sucesso dele”, disse Cappelli.

Prestígio

A cerimônia na ABDI aconteceu no mesmo dia da posse de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal (STF), e o PSB, partido de Dino, Alckmin e Cappelli, fez questão de prestigiar o evento. A “coincidência” de datas ajudou a turbinar a plateia e, assim, o prestígio do novo presidente da agência, com boa parte da bancada de parlamentares do PSB e dos três governadores da legenda, Carlos Brandão do Maranhão, João Lins Filho da Paraíba e Renato Casagrande do Espírito Santo, que também marcaram presença.

Além de prefeitos, a solenidade contou com 11 titulares do primeiro escalão da Esplanada, situação que chamou atenção e foi registrada pelo presidente da Federação das Indústrias do DF (Fibra) e vice-presidente da Confederação Nacional da Industria (CNI), Jamal Jorge Bittar. “Prestigiadíssima a sua posse, esse monte de autoridade, dificilmente se tem uma posse como você (Cappelli) está tendo aqui, com tantas autoridades hoje”, enfatizou Bittar.

A ABDI é uma agência autônoma e tem o papel de fomentar e formular políticas para o desenvolvimento do setor produtivo no país. Integrante do Sistema S, do qual fazem parte Sesi e Senac, não integra a administração pública direta, mas tem sua diretoria executiva nomeada pelo presidente da República, e o presidente do Conselho Deliberativo da Agência é o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.