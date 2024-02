Milei compartilha publicação que mostra Bolsonaro e chama Lula de "pró-Hamas"

O presidente da Argentina, Javier Milei, usou as redes sociais, no domingo (26/2), para demonstrar apoio a Jair Bolsonaro durante a manifestação que ocorreu na Avenida Paulista. O líder argentino escolheu uma publicação em que uma usuária compartilha um vídeo de Bolsonaro com uma bandeira de Israel no ato. Na legenda, a mulher escreveu que “Lula é pró-Hamas, Bolsonaro é pró-Israel, fim”.

Publicação compartilhada por Milei critica Lula e exalta Bolsonaro (foto: Twitter @GabyLob/Reprodução)

A declaração da usuária, apesar de ser compartilhada pelo chefe de Estado, não é verídica. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) condenou os atos do Hamas assim que a invasão de Israel ocorreu, em 7 de outubro. Depois, mais tarde, Lula chamou o grupo extremista de terrorista, em 20 de outubro.

A divisão de visões sobre o conflito entre Israel e Hamas ocorreu após a fala mais dura de Lula contra o governo de Israel durante viagem ao exterior, em 18 de fevereiro. Ele comparou as ações do exército israelense na Faixa de Gaza ao genocídio de judeus comandado por Adolf Hitler, durante o Nazismo.

Um dia depois, Lula foi classificado como persona non grata pelo governo israelense. Desde então, a extrema direita tem usado o episódio para enquadrar Lula em um lado do conflito, o contrário a Israel, defendido pelos bolsonaristas.



O gesto de Milei ao compartilhar o vídeo é mais uma forma de mostrar proximidade com líderes da extrema direita da América. Também no domingo, ele compartilhou uma foto com Donald Trump.