Chanceler de Israel usa ato de Bolsonaro na Paulista para atacar Lula

O ministro das Relações Exteriores israelense, Israel Katz, usou as redes sociais mais uma vez para atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Usando uma imagem da manifestação de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro em que aparecem bandeiras de Israel, o chanceler agradeceu ao carinho do povo brasileiro e alfinetou o petista, que, segundo ele, não teria conseguido diminuir o apreço dos brasileiros pelo país do Oriente Médio.

“Muito obrigado ao povo brasileiro por apoiar Israel. Nem Lula conseguirá nos separar”, escreveu Katz nas redes sociais, logo abaixo de foto de manifestantes vestidos de verde e amarelo e empunhando bandeiras do estado israelense.

A provocação do chanceler ocorre no momento em que Brasília e Tel Aviv enfrentam uma crise diplomática depois das declarações do presidente Lula, que condena de forma enfática, inclusive chamando de genocídio, os ataques israelenses aos territórios na Faixa de Gaza. A provocação de hoje, que difere totalmente do padrão do diálogo diplomático, parece indicar que interessa ao governo da extrema-direita, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, manter o conflito de animosidades com o Brasil.

"Israel prefere ficar de fora"

Apesar de convidado pelo assessor de imprensa e advogado de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, não apareceu na manifestação bolsonarista de domingo.

A embaixada afirmou, em nota, que nenhum representante do corpo diplomático de Israel compareceria ao protesto, pois o país prefere “ficar fora do debate político interno” do Brasil.