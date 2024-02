Bolsonaro visita apoiadora que caiu de árvore em ato na Paulista

O ex-presidente Jair Bolsonaro visitou nesta segunda-feira (26/2) uma apoiadora que está internada na Santa Casa de São Paulo. A mulher de 58 anos caiu de uma das árvores da Avenida Paulista, enquanto participava do ato convocado pelo ex-chefe do Executivo.

O momento foi divulgado em um vídeo por meio das redes sociais de Bolsonaro, que também aproveitou para tirar fotos com funcionários do local. Na ocasião, ele aparece usando máscara de proteção facial e segurando a mão da mulher, que está deitada no leito com o pescoço imobilizado.

- Santa Casa de São Paulo.

- Visita à Sra Mirian Lopes, que caiu de uma árvore na Paulista no dia 25.

- SP, segunda-feira, 26/fevereiro. pic.twitter.com/HriTMsQIzR

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 26, 2024

Em um ato que reuniu centenas de milhares de pessoas na Paulista, neste domingo (25), Bolsonaro fez uma demonstração de força política. O intuito foi destacar que ainda tem capacidade de arrastar multidões de apoiadores, e tem ao seu lado deputados, senadores, religiosos e governadores.

Ao contrário do que fez durante a campanha eleitoral e em seus quatros anos de governo, o político moderou no discurso, deixou de atacar as instituições e defendeu anistia para os extremistas condenados por participação nos atentados de 8 de janeiro, em Brasília.

Durante toda a fala, Bolsonaro evitou citar as investigações da Polícia Federal, comentar as acusações que pesam contra ele no inquérito que corre no Supremo Tribunal Federal (STF) ou citar diretamente os nomes dos ministros. Ao final do discurso, no entanto, ele citou a minuta encontrada na sede do PL, na área em que ele despachava, na capital federal. Ele reconheceu a existência do documento, que seria usado para decretar estado de sítio, mas negou que seja de teor golpista.